Предприятие специализируется на производстве бензина, дизеля, авиатоплива, мазута и битума, а его годовая мощность составляет более 6,6 млн тонн нефтепродуктов.

В пятницу, 3 октября, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. По сообщениям местных пабликов, объект подвергся попаданиям.

Предприятие расположено более чем в 1400 километрах от границы с Украиной, что делает атаку одной из самых глубоких по тыловым объектам России. Власти региона пока официально не комментируют инцидент.

Зато в сети появляются видео, на которых видно момент атаки беспилотников по заводу.

Завод "Орскнефтеоргсинтез" специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного топлива, мазута и битума. Его годовая мощность переработки составляет около 6,6 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, новая стратегия Украины, которая направлена на атаки по нефтеперерабатывающим заводам России, негативно сказывается на экономике страны-агрессора.

The Washington Post пишет, что России резко сократились перерабатывающие мощности, поскольку правительство пытается сбалансировать огромные военные расходы с падением доходов.

