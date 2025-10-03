На заводе объявили эвакуацию, а местные власти призвали не поддаваться панике.

Ударные дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз поразили в России цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, "бавовна" горела на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

По словам собеседника, на этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

Видео дня

На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО "А" СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не поддаваться панике.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности РФ. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", - рассказал информированный источник в СБУ.

Другие удары по объектам нефтяной отрасли РФ

Как сообщал УНИАН, 24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали логистические объекты государства-агрессора России на Черноморском побережье - порты в Новороссийске и Туапсе.

В результате операции ГУР парализовано работу нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, где россияне загружали нефтью свои танкеры - в том числе и из числа так называемого теневого флота. Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.

Также морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора России в порту Туапсе.

