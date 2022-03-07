Киевводоканал имеет достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с требованиями ГСанПиН.

В сети распространяется информация, что из-за неисправности в логистике прекращаются поставки хлора в столичном водоканале и качество питьевой воды ухудшается, однако в профильном ведомстве опровергают эту информацию.

Об этом сообщает прессслужба Киевводоканала.

"Еще раз подчеркиваем, что Киевводоканал имеет достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с требованиями ГСанПиН. Также напоминаем, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора, более современными реагентами", - говорится в сообщении.

Также предприятие призывает не доверять фейкам и ориентироваться только на официальные источники информации - в частности сайт, Facebook и Telegram-канал КГГА, а также сайт и Facebook Киевводоканала.

Напомним, ранее Минздрав опубликовал рекомендации относительно действий в случае отсутствия водоснабжения.

Так, отметили в Минздраве, нужно использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования.

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