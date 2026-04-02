Генштаб упростил процедуру возвращения военнослужащих после СЗЧ

Генеральным штабом Вооруженных сил Украины упрощено возвращение военнослужащих после самовольного оставления воинской части (самовольное оставление части, далее - СЗЧ, более известная украинская аббревиатура этой фразы). Как сообщается в Telegram-канале Генштаба, Главнокомандующий ВСУ исключил промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и т. д.

Так, документы на назначение теперь подаются напрямую из воинской части в Генеральный штаб ВСУ.

"Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц, препятствующих таким переводам", – пояснили в Генштабе.

Меньше СЗЧ

Отмечается, что введенный механизм назначения (перемещения) не изменяет условия возвращения на службу после СЗЧ.

"В то же время внедренные изменения направлены на сокращение таких случаев, поскольку новый механизм предлагает более демократичный подход в вопросе перевода в выбранную воинскую часть", – отмечается в сообщении.

Документы

Подчеркивается, что рекомендательные письма, которые теперь становятся исключительно электронными, "не должны быть способом перевода из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы".

Кроме того, Генштабом осуществляются меры по сокращению документооборота в части, касающейся обработки материалов (приказов, распоряжений) о перемещении военнослужащих, с целью сокращения времени принятия кадровых решений.

Война и мобилизация

Как сообщалось, ранее Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что в рамках реформирования системы мобилизации будут усилены мобилизационные меры в крупных городах, чтобы избежать перекосов, когда армия комплектуется преимущественно жителями сел.

Кроме того, он подчеркнул, что не может быть выхода за пределы полномочий представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки и ситуации, когда они выполняют свои действия по вручению повесток без бодикамер.

