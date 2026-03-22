'И лица на переговорах изменятся, и тон разговора': Жорин рассказал, как заставить Россию пойти на мир

Военный отмечает, что сегодня Россия не заинтересована в переговорах.

Только тогда, когда Силы обороны Украины смогут остановить продвижение российских войск и те перейдут в оборону, страна-агрессор будет заинтересована в переговорах о прекращении войны. Об этом сказал в интервью Армия TV Максим Жорин, заместитель командира Третьего армейского корпуса.

"Если фронт будет хоть немного продвигаться, то они будут загонять туда все новые и новые силы", – отметил он.

Жорин считает, что Украина имеет потенциал остановить продвижение россиян на фронте.

"Я верю в то, что мы, на сегодняшний день, могли бы остановить их. И это действительно будет совсем другая история. Если они перестанут двигаться и уже не смогут продвигаться ни по одному из направлений, то тогда мобилизовать даже их народ будет сложно. И тогда будет совсем другой тон разговора на переговорах, которые сейчас происходят. Сегодня все это выглядит как процесс ради процесса", – подчеркнул он.

При этом он добавил, что ему очень жаль людей, которые каждый раз ждут нового раунда переговоров как праздника, надеясь на мир. По его словам, россияне не проявляют никакого интереса к переговорам, стоят на тех позициях, с которых и начинали, и менять пока ничего не собираются.

"Когда они не смогут наступать и перейдут в оборону, тогда и лица на переговорах изменятся, и тон разговора", - подчеркнул Жорин.

При этом он подчеркнул, что россияне за всю войну ни разу не добились того, на что надеялись, но при этом у них есть результаты, они продвигаются, мы теряем часть территории.

"Да, не с той скоростью, с которой они хотели бы, не с теми потерями, которые планировали, но все же они движутся. И мы должны констатировать, что россияне, хотя и не желаемый ими, но тем не менее успех имеют", – сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

По его словам, чтобы добиться изменения ситуации для украинской армии, необходима не только технологическая революция, но и необходимо сделать все – придумать новый дрон, найти новую волну, чтобы выжил наш боец и пехотинец, который стоит на передовой. По его словам, очень важно высокое качество боевой подготовки на всех уровнях, новая современная система применения войск, где важна жизнь каждого воина.

Переговоры о мире – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на переговорах в США в эти выходные украинская и американская делегации обсудят 4 вопроса.

Глава государства рассказал, чем будет заниматься украинская команда, которая уже вылетела в США.

Он отметил, что главная задача – это четкие параметры продолжения трехсторонних встреч. Вторая – это подготовка к этим встречам, это готовность документов. Третья – это программа PURL, через которую мы покупаем ракеты для "Пэтриотов".

Он добавил, что в США украинские переговорщики обсудят с американской стороной возможности продолжения программы PURL.

Также речь пойдет о drone deal, то есть предложении Украины заключить соглашение о дронах с США.

