Зеленский назвал четыре вопроса, которые переговорщики обсудят в США

Помимо прочего, представители Украины расскажут о предложении заключить соглашение с США по дронам.

На переговорах в США, которые состоятся в эти выходные, украинская и американская делегации обсудят 4 вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp. В частности, глава государства рассказал, чем будет заниматься украинская команда, которая уже вылетела в США.

"Главная задача – это четкие параметры продолжения трехсторонних встреч. Вторая – это подготовка к этим встречам, это готовность документов. Третья – это программа PURL, через которую мы покупаем ракеты для "Петриотов"", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в США украинские переговорщики обсудят с американской стороной возможности продолжения программы PURL.

"Четвертое, будем говорить с ними о взаимоотношениях и о drone deal [предложении Украины заключить соглашение о дронах с США – УНИАН]", – сказал Зеленский и напомнил, что Украина еще год назад предложила США заключить drone deal.

"Там не только дроны-перехватчики. Там, прежде всего, морские дроны, наши дальнобойные дроны, проверенные войной. Туда входит и пакет обмена важными знаниями, тренировками. Я очень заинтересован подписать это соглашение с нашим близким партнером – США. Поэтому, когда президент Дональд Трамп будет готов – я точно буду готов. Наша переговорная группа будет обсуждать и этот вопрос", – подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что Украина работает со странами Ближнего Востока над соглашениями относительно украинских дронов и соответствующих возможностей сбивать иранские "Шахеды":

"Мы готовим серьезные договоренности, соглашения. Посмотрим, когда они будут готовы".

Переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, завтра, 21 марта, в США ожидаются встречи в рамках переговоров о прекращении войны. Из Украины в Америку отправилась политическая часть переговорной группы.

Ранее Украина предложила подписать соглашение с США о производстве дронов на сумму около $35-$50 млрд.

