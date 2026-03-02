Верят ли украинцы, что переговоры приведут к устойчивому миру: результаты опроса

По сравнению с серединой января никаких изменений в настроениях украинцев не произошло.

Подавляющее большинство - 70% опрошенных украинцев - не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру. Такие данные опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

"Подавляющее большинство украинцев – 70% – не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру. Верят – 25%. Остальные 5% не определились со своим мнением. По сравнению с серединой января 2026 года никаких изменений по этому вопросу не произошло", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отмечает, что украинцы продолжают критически воспринимать нынешние мирные переговоры и большинство не имеют оптимистических ожиданий от них.

"Практические реалии в Украине – давление россиян на фронте, несмотря на их огромные потери, российский террор гражданского населения и попытки заморозить и оставить без света в холодную зиму, бескомпромиссные геноцидные заявления российского руководства и не только – оставляют мало оснований, чтобы украинцы поверили в желание россиян завершить войну в ближайшее время. В частности, украинцы понимают, что россияне, если и готовы завершить войну, то только на условиях, которые будут фактической капитуляцией Украины (и ничего другого они не примут", – считает он.

По его словам, при этом украинцы остаются открытыми к трудным компромиссам и готовы обсуждать их – но не ценой капитуляции.

В течение 12-24 февраля 2026 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 2004 респондента.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель руководителя Офиса президента, участник переговоров Сергей Кислица заявил, что на мирных переговорах между Украиной, Россией и США военная группа отработала 90% работы.

По словам Кислицы, остаток работы невозможно выполнить из-за того, что нужны политические решения. В то же время, он пояснил, что альтернативы этой военной группе нет, поскольку от нее зависит вопрос прекращения войны.

Он спрогнозировал, что еще может состояться несколько встреч, и "зная политические решения, мы закончим процесс работы военной группы".

