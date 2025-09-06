При этом представитель ГУР подчеркнул, что солдаты из Северной Кореи воюют только на территории России.

В настоящее время на территории Украины находится около 700 тыс. российских военных.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в интервью Новости.LIVE Андрей Юсов. Он отметил, что это количество учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Юсов уточнил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете Кремля.

При этом представитель ГУР подчеркнул, что солдаты из Северной Кореи воюют только на территории РФ.

Солдаты из КНДР на войне в Украине

О том, что КНДР отправила своих солдат воевать против Украины стало известно осенью прошлого года. Тогда речь шла о 12 тыс. солдат.

Весной этого года разведка Южной Кореи сообщала, что в РФ из КНДР отправилась новая партия из 3000 солдат.

По данным британской разведки, по состоянию на март этого года северокорейские войска понесли более 5000 потерь в боях против ВСУ в Курской области РФ.

А в начале сентября разведка Южной Кореи сообщила, что около 2 тыс. северокорейских военных были убиты на войне в Украине. Там предположили, что Пхеньян может отправить на фронт дополнительные силы.

