Наши солдаты заставили врагов бросить технику и спасаться бегством.

Вооруженные Силы Украины продолжают героически бороться против оккупационных войск Российской Федерации, которые пытаются захватить наше государство. Согласно свежему заявлению министра обороны Алексея Резникова, врагу все хуже и хуже удается обеспечивать боеспособность своих подразделений. А тем временем ВСУ и дальше одерживают локальные победы. Одну из них записала на свой счет 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. Она заставила солдат агрессора бросить технику и спасаться бегством. В результате подразделение получило ценные военные трофеи.

Соответствующая информация появилась на аккаунте 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады на Facebook. Представители подразделения написали: "После столкновения со 128-й бригадой россияне скрылись, бросив невредимые танки, БТР и грузовики с боеприпасами. За минувшие сутки подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады продолжали удерживать рубежи в зоне боевых действий. Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне беспорядочно отступили, бросив даже невредимую боевую технику. Трофеями наших военных стали два танка, два БТР и три грузовика, с боеприпасами. Отступление россиян имело панический характер, поскольку заброшенная техника не имеет никаких боевых повреждений. Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные дивизии вооруженных сил Российской Федерации. Теперь трофейная техника будет служить Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

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