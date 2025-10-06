В Дзержинске атакован стратегический военный завод.

Временно оккупированную Феодосию в Крыму атаковали дроны, после прилета та местной нефтебазе начался мощный пожар, пишут местные СМИ.

Как сообщает "Крымский ветер", сначала под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке, гле после полуночи гремели взрывы.

Вскоре стало известно о взрывах в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также в районе села Андреевка, рядом с которым расположен аэродром "Кача".

Видео дня

Позже "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосии есть попадания по нефтебазе. По данным канала, в результате прилета на Феодосийском нефтеналивном терминале взорвался резервуар с топливом, зарево от мощного пожара видно на десятки километров.

Кроме того, сообщается о прилете по воинской части между Евпаторией и селом Уютное, там, по предварительным данным, поврежден один из радаров.

Позже более десятка взрывов были слышны в Севастополе.

Также тг-канал Exilenova пишет, что дроны атаковали российский Дзержинск. По предварительным данным, вспыхнул пожар на заводе им. Свердлова, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.

Напомним, нефтебазу в Феодосии ВСУ уже успешно атаковали в октябре прошлого года. По словам капитана I ранга запаса, заместителя начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрея Рыженко, эта нефтебаза является крупнейшей в оккупированном Крыму. Ее общая способность составляет 250 тыс. тонн, и это топливо, которое идет как для военных российских кораблей, так и для наземных сил.

Удары по российским НПЗ

В ночь на 4 октября был поражен беспилотниками нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". Это одно из крупнейших и критических предприятий врага. Он может перерабатывать до 20,1 млн тонн нефти в год. Там производят бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

А в ночь на 5 октября дроны атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл" в городе Кстово.

Вас также могут заинтересовать новости: