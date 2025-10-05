Отмечается, что предприятие находится в 800 километрах от украинской границы.

Неизвестные дроны в ночь на 5 октября атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл" в городе Кстово. После взрывов вспыхнул пожар.

Об инциденте в районе предприятия сообщили местные средства массовой информации и Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы в Кстово прогремели после 02:30 ночи. Местные жители сообщили, по меньшей мере, о четырех громких взрывах в промышленной зоне. Кроме того, со стороны предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" было видно яркое пламя и густой дым.

Стоит отметить, что Нижегородский НПЗ – четвертое по величине в Российской Федерации нефтеперерабатывающие предприятие. Завод перерабатывает до 17 миллион тонн нефти в год и выпускает более 50 наименований нефтепродуктов, в том числе авто, авиа и дизельные топлива, а также нефтебитум.

Предприятие находится примерно в 800 километрах от границы с Украиной.

Удары Украины по НПЗ в России - последние новости

В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" поразили беспилотники. Власти региона сообщили, что сбить удалось семь БПЛА. На территории промышленной зоны возник пожар.

Позже командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщило, что к атаке на российский НПЗ в Ленинградской области привлекли местных повстанцев. В результате на заводе поражено оборудование для переработки нефти.

Согласно данным агентства количественной информации "Сиала", по состоянию на 28 сентября на российских НПЗ простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, которые могли перерабатывать 338 тысяч тонн сырья в сутки.

