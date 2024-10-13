Пожар на нефтебазе в Феодосии бушевал целую неделю.

В Феодосии во временно оккупированном Крыму закончился пожар на нефтебазе, по которой ВСУ ударили еще 7 октября. OSINT-проект "КіберБорошно" оценил последствия пожара и опубликовал спутниковые фото.

Так, по данным аналитиков, пожар зацепил 12 резервуаров, при этом 8 из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории нефтебазы.

Пожар на нефтебазе в Феодосии бушевал целую неделю, оккупантам никак не удавалось его потушить, местных жителей эвакуировали. Более того, 10 октября появились сообщения, что пожар на нефтебазе разгорелся еще сильнее из-за нового выброса горючих материалов.

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12 октября "глава" оккупационной администрации города Игорь Ткаченко заявил, что жители Феодосии начали возвращаться домой после эвакуации. При этом, по его словам, утром 12 октября еще продолжали ликвидировать последствия пожара.

Удар по нефтебазе в Феодосии

Напомним, 7 октября стало известно, что в Феодосии во временно оккупированном Крыму пылает нефтебаза. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили успешное поражение морского нефтяного терминала противника дронами.

По словам капитана I ранга запаса, заместителя начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрея Рыженко, эта нефтебаза является крупнейшей в оккупированном Крыму. Ее общая способность составляет 250 тыс. тонн, и это топливо, которое идет как для военных российских кораблей, так и для наземных сил.

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