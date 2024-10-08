На этой нефтебазе хранилось топливо для российских сухопутных войск и военно-морских сил.

Удар по крупнейшей крымской нефтебазе в Феодосии снизит боевой потенциал российских захватчиков на поле боя.

Об этом капитан I ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко сказал в эфире Радио NV. Рыженко отметил, что нефтебаза в Феодосии, которую поразили ВСУ, является крупнейшей нефтебазой в оккупированном Крыму.

"Ее общая емкость составляет 250 тыс тонн. Это очень много... Это топливо, которое идет как для военных российских кораблей, так и для наземных сил. Это достаточно большая группировка. То, что нам удалось уничтожить как минимум часть этой топливной базы, повлияет на ситуацию на поле боя однозначно", - сказал Рыженко.

Он напомнил, что в прошлом году Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу в Казачьей бухте Севастополя, где хранилось 30 тыс. тонн горючего.

Также он сказал, что размещение систем ПВО в оккупированном Крыму возле нефтебаз не говорит о том, что они несут постоянную боевую готовность.

Кроме того, несколько дней назад, ВСУ уничтожили станцию воздушного наблюдения "Небо-М". Эта станция предоставляла информацию о возможном нападении с воздуха.

Рыженко предполагает, что это способствовало тому, что россияне слишком поздно обнаружили в воздухе цели со стороны Украины, а возможно вообще не обнаружили.

"Не очень хорошо работают эти системы ПВО, особенно в плане обнаружения по современным крылатым ракетам типа Storm Shadow и Scalp", - сказал Рыженко.

Он считает, что со стороны Украины был проработан комплекс подготовительных мероприятий или была проведена разведка и оценены масштабы того, что есть у противника, и в итоге был нанесен удар.

"Он очень серьезно повлияет на то, чтобы снизить боевой потенциал противника и предоставить нашим военным (возможность) выполнять поставленные задачи", - сказал Рыженко.

Удар по нефтебазе в Феодосии

7 октября ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии.

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