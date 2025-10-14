Речь идет не просто о карте расположения заводов, а о детальных сведениях о позициях зенитно-ракетных комплексов и радаров радиотехнических войск РФ, говорит эксперт.

Соединенные Штаты Америки и Украина обмениваются разведывательными данными, что, вероятно, поспособствовало точным ударам, которые Силы обороны нанесли по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как пишет Радио Свобода, о том, что Вашингтон якобы передает Киеву разведданные о расположении радаров и систем ПВО в России, первой сообщила Financial Times. Ту же информацию позже подтвердил в интервью онлайн-сети "Настоящее время" украинский военный эксперт Роман Свитан.

По словам одного из источников FT, Киев самостоятельно выбирает цели для ударов, а США лишь помогают выявлять уязвимые места. В то же время другие собеседники издания утверждали, что именно американцы формируют перечень приоритетных объектов для ударов по РФ, рассматривая такие удары как инструмент давления, способный склонить Кремль к переговорам.

Видео дня

Роман Свитан пояснил, что американские специалисты действительно лучше понимают логистику российской нефтяной индустрии и поэтому советуют, куда целиться, чтобы удары были более эффективными. Но при этом он подчеркнул, что окончательное решение относительно приоритетных ударов принимает именно Украина.

Эксперт также напомнил, что весной США временно приостанавливали обмен определенными видами разведданных. Он уточнил, что ранее преимущественно передавали информацию, связанную с прифронтовыми участками – эти данные нужны были для понимания направлений применения российских сил, их радиоподдержки и авиационного прикрытия во время атак и обороны.

Данные о тыловых элементах, по его словам, ранее не поступали, а начали передаваться только летом – с июля-августа, когда началась подготовка к ударам по нефтеперерабатывающим заводам России. В июле готовились удары, а в августе они уже начались.

Свитан пояснил, что речь идет не просто о карте расположения заводов, а о детальных американских сведениях о позициях зенитно-ракетных комплексов и радаров радиотехнических войск РФ, которые спутники США постоянно мониторят в радиопространстве. Именно эти данные, иногда переданные в режиме онлайн, позволили украинским пилотам и планировщикам прокладывать маршруты и корректировать высоты и скорости захода так, чтобы обходить российское ПВО и наносить заметный ущерб нефтяной инфраструктуре РФ.

По его подсчетам, до 30% мощностей российских НПЗ уже поражены или выведены из строя, и часть из них еще не восстановлена.

Комментируя заявления FT о том, что США также помогают определять уязвимые направления российской нефтеотрасли, Свитан подтвердил, что американцы подсказывают, как преодолеть слои ПВО вокруг нефтеперерабатывающих заводов.

"Сейчас каждый российский нефтеперерабатывающий завод окружен определенными слоями ПВО разного уровня – от мобильных групп до зенитно-ракетных комплексов, по крайней мере армейских, то есть объектового плана. А передача данных означает, что американцы дают нам возможность преодолеть эту систему ПВО", – сказал он.

Удары по России

Украина методично атакует нефтегазовую инфраструктуру России, пытаясь таким образом нанести максимальный ущерб "кошельку" военной машины российского диктатора Владимира Путина. Для Москвы нефть и газ – главные источники финансирования войны.

Эксперт Майкл Бонер в материале для The Wall Street Journal написал, что одной лишь нехватки нефти может быть достаточно, чтобы остановить РФ. Также он отметил, что для использования ресурсов в войне против Украины Кремлю нужны готовые к использованию нефтепродукты.

Вас также могут заинтересовать новости: