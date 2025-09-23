Если россияне построят дополнительные пусковые площадки, то их дроны смогут залетать еще дальше.

Российские ударные беспилотники типа "Шахед" уже сейчас способны долетать до Дании, Германии и Италии, а если появятся пусковые площадки на территории Беларуси - дроны достанут и до Испании, пишут эксперты Defense Express.

Они напомнили, что дальность полета российского БПЛА "Шахед", или "Герань 2" согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины составляет 1800-2500 км. По мнению аналитиков, для запуска дронов по странам европейского сегмента НАТО россияне могут использовать ту же пусковую инфраструктуру, что и для атак по Украине.

В качестве примера они привели пусковые площадки в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму и под Брянском. Также выгодным с точки зрения досягаемости целей и легкости логистики, считают аналитики, является район Санкт-Петербурга, где россияне могут создать такую площадку.

Видео дня

"В случае, если рассматривать запуск дронов с них, то дальности "Герань-2" в пределах 1800 км хватает для того, чтобы атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большую часть территории Германии и юг Италии. Если взять дальность полета "Герань-2" до 2500 км, то речь идет о всей территории Великобритании, Италии, а также большую часть Франции", - говорится в материале.

Эксперты отметили, что развертывание новых пусковых площадок в РФ занимает всего несколько месяцев, поэтому при необходимости "они действительно могут быть развернуты очень быстро, например, на авиабазе "Осовцы" в Брестской области в Беларуси". Также, считают они, не следует исключать возможность запуска ударных беспилотников и из Калининградской области.

В таком случае, по словам Defense Express, технически это дает выигрыш в дополнительные 700 км, и в случае дальности полета "Шахедов" до 2500 км в зоне поражения окажется почти вся Европа, включая половину территории Испании и Мадрид.

"То есть в зоне поражения - все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона", - подчеркнули эксперты.

Они отметили, что речь идет о максимальной дальности полета, тогда как РФ обычно запускает дроны не напрямую, а по сложным маршрутам, чтобы обойти украинские системы ПВО.

"Но дело в том, что отражение российской атаки пенопластовыми "Герберами" в Польше показало пробелы обеспечения противовоздушной обороны даже на восточном фланге НАТО", - отметили аналитики.

Они предположили, что военное командование РФ вполне может рассчитывать на то, что после прорыва первого и единственного эшелона ПВО на границе дальше "Шахеды" смогут двигаться довольно свободно.

"При этом имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз сейчас в сотни раз дороже", - напомнили в Defense Express.

Беспилотники над странами НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, 10 сентября в Польшу вторглись российские дроны. Они залетели в страну НАТО через Украину и Беларусь. По словам премьер-министра Дональда Туска, угроза была ликвидирована "благодаря решительным действиям командиров, солдат, пилотов и союзников".

Уже 13 сентября Румыния и Польша подняли истребители из-за БПЛА РФ. Действия польской авиации имели превентивный характер, ведь о залете дронов на территорию страны не сообщалось. А вот на севере Румынии была объявлена тревога из-за угрозы падения обломков российских дронов. В частности, жители уезда Тулча, граничащего с Одесской областью Украины, получили на свои смартфоны экстренное предупреждение об угрозе с неба.

22 сентября в столице Дании Копенгагене из-за дронов был парализован крупнейший аэропорт. Все взлеты и посадки были приостановлены в 20:26 по местному времени. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Воздушная тревога звучала и в Норвегии - там поступило сообщение о беспилотниках над военной крепостью Акерсхус в Осло.

Вас также могут заинтересовать новости: