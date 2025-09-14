Гнатов отметил, что в отдельных регионах Украины могут ухудшать мобильную связь.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов заявил, что отключения мобильного интернета во время атак российских дронов не будет. Об этом он сообщил в комментарии для "Новини.LIVE" во время конференции YES 2025.

Гнатов отметил, что военные планируют ухудшать мобильную связь в отдельных регионах Украины во время российских воздушных атак. Тем не менее он заверил, что не следует ждать полного отключения интернета.

"Речь идет об ограничении на отдельных территориях именно качества связи, то есть ограничение 4G или 5G, если такая технология будет применена. То есть для того, чтобы модемы, которые противник использует в своих аппаратах, не получали доступ к интернету", - уточнил глава Генштаба.

Видео дня

Напомним, что ранее The Telegraph писало, что в России регулярно ограничивают доступ к мобильному интернету во время атак украинских беспилотников. Отмечается, что без мобильных интернет-сетей дроны не могут найти данные, которые необходимы им для навигации к своим целям.

В издании напомнили, что российские власти начали чаще отключать мобильные интернет-сети еще с мая и делают это не только в регионах, граничащих с Украиной, но и за более чем 6000 километров от линии фронта.

Украина начала тестировать новую технологию спутниковой связи Starlink

Ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине протестировали новую спутниковую технологию Starlink Direct to Cell. Она позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

Федоров отметил, что благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Для использования достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой.

Вас также могут заинтересовать новости: