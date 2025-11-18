Аналитики и военные говорят, что дроны колоссально изменили украинский фронт: окопы исчезли, а зона убийств ширится на 20 км.

Война в Украине окончательно отошла от образов Первой мировой. Сплошные линии окопов исчезли - их заменила смертельная серая зона шириной до 20 километров, где царят дроны, охота на солдат и полное разрушение логистики, пишет Politico.

Небо над фронтом постоянно гудит от разведывательных, ударных и "спящих" дронов, которые активируются при приближении техники или людей. Украинские и российские беспилотники ведут бои друг с другом, ища пилотов на десятки километров вглубь тыла. Беспилотники видят почти все - и немедленно направляют огонь.

Фронт без линии

Украинские офицеры говорят, что это уже "война дронов".

"Мы перешли к войне дронов против дронов", - сказал полковник Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента Украины и бывший командир на поле боя. "Дроны теперь могут устраивать засады, перехватывать вражескую логистику и нарушать снабжение. Они также усложнили удержание позиций: если вас обнаружат, все оружие в этом районе немедленно бросится вас уничтожать".

Образовалась глубокая "серая зона" - территория между позициями, где российские группы прячутся, маневрируют и ждут шансов атаковать.

Погодные условия стали фактором: туман и дождь открывают врагу окна для прорывов, как это произошло в Покровске и на участках Запорожского и Днепропетровского направлений.

Логистика на грани коллапса

Дроны делают почти невозможными ротации и снабжение.

"Большинство солдат погибают во время ротации. Машины не подъезжают ближе чем на 5-6 км. Остальной путь бойцы преодолевают пешком, прячась от вражеских FPV.", - говорит полковник Владислав Волошин.

Командиры вынуждены оставлять подразделения на нуле неделями. Это бьет по моральному духу

"Пехотинец, просидевший в норе 60-165 дней, больше туда не вернется", - подчеркивает аналитик Николай Белесков.

Медицина под обстрелом дронов

Ситуация с ранеными драматическая. Из-за рисков медпункты отодвигают дальше, эвакуация затягивается - иногда на дни или недели. Боевые медики вынуждены применять телемедицину из-за дронов

"Мы учим бойцов накладывать жгуты по видео с Mavic", - говорит анестезиолог Дарья из "Волков Да Винчи".

Раненые часто ползут несколько километров до точки эвакуации. Вражеские дроны подстерегают даже бронированные машины - их дальность достигает 20-40 км.

Россия системно расширяет "зону смерти", уравнивая укрытия точечными ударами, чтобы не оставить украинским военным ни одного места для укрытия.

Операторы дронов теперь сами под прицелом. Боец с позывным "Секач" говорит:

"В 10-километровой зоне уже нельзя выйти покурить без дробовика".

Без быстрых решений

Новый формат боев не имеет устоявшейся доктрины. Украина и РФ фактически разрабатывают ее на ходу. Фронт растворяется, коммуникации рвутся, а нехватка людей на передовой делает оборону сложной.

"Это рецепт медленного сжатия - эффект, который позволяет России ползти вперед", - предупреждает Белесков.

