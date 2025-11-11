После лет войны и технологического прорыва Украина превращает свои беспилотники в товар стратегического значения для Европы.

Украина, которая за три года войны превратилась в мирового лидера в производстве боевых дронов, теперь выходит на новый фронт - экономический. Украинские производители беспилотников ищут выход на рынки НАТО, предлагая союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе, пишет Bloomberg.

Одним из тех, кто стоит у истоков этого движения, является инженер Александр Грачев, основатель компании TSIR. В Финляндии он строит производственную линию для украинских дронов среди спокойных лесов, напоминающих ему Сибирь, куда в детстве отправили его родители после Чернобыльской катастрофы.

Теперь, говорит Грачев, его миссия - "нанести максимальный ущерб российской экономике" и одновременно создать основу для совместного производства со странами НАТО.

"Я стремлюсь к двум вещам: обеспечить стабильные поставки дронов для фронта, перенеся часть производства за пределы войны, и найти западное финансирование для масштабирования", - говорит он.

Украина - сверхдержава дронов

По словам аналитика RAND Майкла Бонерта, Украина сейчас выпускает примерно 4 миллиона беспилотников в год:

"Вероятно, больше, чем все страны НАТО вместе взятые сейчас".

Для сравнения, в США ежегодно производят около 100 тысяч военных дронов.

От FPV-дронов, стоящих несколько сотен долларов, до дальнобойных аппаратов, способных бить вглубь России, - спектр украинских разработок охватывает почти все типы современных беспилотных систем.

"В 2022 году в Украине было всего 10 производителей дронов. Сейчас - 500", - заявил вице-премьер Михаил Федоров на конференции во Львове.

"Вы не на мировом рынке оборонных технологий, если ваш продукт не был испытан в Украине".

Украинские компании научились совершенствовать свои модели чрезвычайно быстро - за считанные недели, тогда как другим странам нужны месяцы или годы.

"Украинские беспилотники просто более мощные", - говорит испанский инженер Конрад Итурбе, который помогает украинским подразделениям адаптировать коммерческие дроны под боевые условия. Они созданы для ремонта "в полевых условиях" и легко комбинируются с деталями от других моделей.

Но главная проблема - нехватка средств. Государство не в состоянии закупить все дроны, которые могла бы производить промышленность, поэтому экспорт в НАТО - это не только стратегическое, но и финансовое спасение. Итурбе говорит:

"Экспорт даст компаниям денежный поток, который они потом вложат в совершенствование дронов для самой Украины".

Европа учится у Киева

После серии вторжений российских беспилотников в воздушное пространство Польши, Финляндии и Дании, Европа начала осознавать уязвимость перед новыми угрозами.

ЕС уже разрабатывает совместный проект "стены из дронов" - системы наблюдения и обороны, согласованной с Киевом. Украинские компании получают запросы на сотрудничество от ряда европейских государств, которые хотят развить собственное производство и получить боевой опыт украинцев.

Лондонский юрист украинского происхождения Александр Хомяк, основатель Drone Space Labs, предлагает новый подход - подписку для стран НАТО на пользование дронами.

"Дроны не похожи на танки: вы не можете построить склад и хранить миллион штук - завтра они устареют. Нужно создать гибкие производственные мощности", - говорит он.

Дроны на войне - важные новости

Как сообщал УНИАН, украинские дроны изменили географию войны из-за атак по нефтяным объектам России. По словам одного из военных, дроны развиваются, ведь вместо того, чтобы летать на 500 километров, теперь они летают на 1000.

Небольшие дроны доминируют на войне в Украине, которые наносят около 80% потерь на фронте. В частности новая система от Sine Engineering, которая успешно применяется во время боев, увеличивает мощность дронов, а также позволяет одному оператору управлять несколькими БпЛА одновременно, поражая цели.

