Мобильные огневые группы не готовы отказаться от Браунингов: BI назвал причину

Почти столетние пулеметы сослужили хорошую службу и до сих пор продолжают это делать, несмотря на появление дронов-перехватчиков.

Украинские мобильные огневые группы, которые долгое время использовали пулеметы Браунинг калибра 50 для уничтожения российских "Шахедов", теперь учатся применять высокотехнологичные беспилотники-перехватчики.

Издание Business Insider (BI) отметило, что беспилотники-перехватчики играют все более важную роль в системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины, что делает их освоение крайне важным для мобильных огневых групп.

Дело в том, что РФ модифицировала "Шахеды", чтобы они летали быстрее и выше - далеко за пределами дальности действия Браунингов, что поставило под сомнение их эффективность таких мобильных групп. А вот беспилотники-перехватчики могут охотиться на цели на высоте до 5000 м и со скоростью почти 320 км/ч.

Видео дня

Издание отметило, что некоторые мобильные группы проводят тренировки с моделями P1-Sun и Bullet украинского производства. Несмотря на свои преимущества, перехватчики не лишены и недостатков. В частности, их эффективность снижается при плохой погоде и электронных помех, как показал инцидент во время тренировок. Россия также модернизировала некоторые тактические приемы использования беспилотников, сделав их более маневренными, чтобы избежать перехвата.

"Существуют различные условия, в которых пулеметы Браунинга по-прежнему очень эффективны", - пояснил Алексей (имя изменено), командир мобильного подразделения ПВО.

Издание рассуждает, что старые пулеметы эффективны против российских дронов, летающих на высоте до 100 м, чтобы избежать обнаружения радаром.

На видеозаписи боя, произошедшего ранее в тот же день, видно, как один из пулеметчиков подразделения Алексея ведет огонь по "Шахедам" во время массированного российского обстрела Украины:

"Это многоуровневая система обороны, включающая различные виды оружия и средства ведения боя".

Пилот подразделения Алексея рассказала, что предыдущий опыт работы с FPV-дронами помог ей подготовиться к работе с беспилотниками-перехватчиками.

Она считает, что одной из трудностей в обучении использованию беспилотников-перехватчиков является освоение управления летательным аппаратом на гораздо больших высотах, чем те, к которым она привыкла.

Дроны-перехватчики: что известно

В конце мая в Украине испытали эстонский скоростной ракетный перехватчик под названием P4P. Разработчик рассказал, что перехватчик может развивать скорость, достаточную для поражения реактивных беспилотников, которые движутся со скоростью около 500 км/ч. Известно, что P4P использует ракетный двигатель для быстрого приближения к цели.

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