'Это не Дикий Запад': как Украина защищает свое небо с помощью ИИ и перехватчиков, - BBC

Частные компании интегрированы в военную систему.

Спустя более четырех лет после полномасштабного вторжения России Украина создала крайне сложную и многоуровневую систему противовоздушной обороны - от мобильных огневых групп до дешевых, серийно выпускаемых перехватчиков с ИИ. Как пишет BBC, внедрение инноваций и технологий дает Украине преимущество.

"Сейчас мы, к сожалению, лучшие в мире", – говорит подполковник Юрий Мироненко, генеральный инспектор Министерства обороны Украины. Он, однако, признаёт, что сбивать российские баллистические ракеты "не так-то просто".

В основе украинской системы противовоздушной обороны лежит программное обеспечение, которое отслеживает каждую планирующую бомбу, ракету и беспилотник, запущенные Россией. Sky Map использует радары, тысячи датчиков, видеопотоки и искусственный интеллект для обнаружения угроз и управления своей противовоздушной обороной. Для начала Украина полагалась на сеть мобильных телефонов, установленных на телеграфных столбах, чтобы отслеживать звуки приближающихся беспилотников. Теперь система использует более совершенные датчики.

Но есть одно оружие, которое больше всего помогает сбивать российские беспилотники: дешевые беспилотники-перехватчики.

Так, дрон-перехватчик P1-SUN может развивать скорость более 300 км/ч и иметь дальность полета более 30 км. Велкос, украинский командир беспилотника, называет его "очень серьезным оружием".

"Это показывает, как быстро мы можем адаптироваться, как мы можем удерживать линию обороны и насколько мы можем развиваться", – говорит он.

Частные компании также подключаются к системе

"Нам нужно охватить всю Украину и видеть все цели. Соответственно, мы используем все имеющиеся у нас ресурсы", – объясняет Юрий Мироненко, курирующий эту инициативу.

К программе уже присоединились 25 компаний, Carmine Sky – одна из них. Они уже построили сеть вышек, оснащенных дистанционно управляемыми пулеметами, в Харьковской области – недалеко от российской границы.

Руслан, представитель компании, говорит, что их работа "несложная". Управление дистанционно управляемыми пулеметами для сбивания беспилотников "похоже на компьютерную игру – как на Xbox или PlayStation".

"Мы интегрированы в военную систему. Это не Дикий Запад, поэтому мы следуем инструкциям и приказам военных", - говорит он.

Руслан говорит, что есть и другие преимущества привлечения частного сектора – "возможность масштабироваться гораздо быстрее, чем государственный сектор

Война дронов

Ранее министр обороны Михаил Федоров рассказал, что Украина создает дешевые ракеты для сбивания вражеских беспилотников типа Shahed. Уже найдены решения, "близкие к готовности", и начаты испытания.

Также военный из 23 бригады рассказал, сколько платят за сбитый российский "Шахед". Все дроны оплачиваются примерно одинаково, тогда как самые крупные выплаты предусмотрены за поражение крупной воздушной техники, а именно самолетов или истребителей.

