В частности, Великобритания и США поняли, что танки и самолеты больше не являются главным оружием.

Война в Украине изменила подход вооруженных сил многих стран мира к ведению будущих конфликтов. Сейчас все следят за событиями, чтобы получить преимущество в случае возникновения новой глобальной войны. Такое мнение высказал министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс в комментарии для Axios.

По его словам, текущая глобальная ситуация похожа на период Первой мировой войны, когда воюющие стороны увидели эффективность военно-воздушных сил и бросились догонять друг друга.

"Радиоэлектронная борьба в Украине - это самый эффективный в мире метод противодействия врагу. Он состоит из множества слоев, от тактического до стратегического... Нам нужно развивать собственные возможности в области РЭБ. Я действительно считаю, что мы утратили навыки, приобретенные во время Холодной войны, когда мы были в этом действительно хороши", - сказал журналистам британский министр.

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун младший в разговоре с журналистами заявил, что в будущих войнах будут доминировать дроны и роботы. Он считает, что роль боевых самолетов в будущем будет менее значительной, чем сейчас.

"F-35 - это Spitfire будущего, но вы не увидите его в воздушном бою. Вы увидите его в 200 милях за линией фронта, координирующим рои и рои дронов, которые имеют несколько целей и несколько задач", - подчеркнул Браун младший.

В издании добавили, что ВВС Великобритании в начале 2025 года запустили проект StormShroud, который является комбинацией беспилотников Tekever AR3 и системы РЭБ Leonardo U.K. BriteStorm. В это же время ВВС США работают над программой Collaborative Combat Aircraft.

Также Браун младший уверен, что потребность в бронетехнике всегда будет существовать. Тем не менее он подчеркнул, что ее необходимо интегрировать с будущими беспилотными системами.

Когда в Европе запустят "стену дронов"

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Европейская комиссия планирует запустить "стену дронов" уже до конца 2026 года, а полная функциональность этой системы обороны ожидается к концу 2027 года. По его словам, об этом говорится в проекте дорожной карты Еврокомиссии по обороне.

"Стена дронов" призвана защитить европейские страны от российских дронов. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявлял, что Украина будет частью этого проекта.

