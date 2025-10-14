Он подчеркнул, что у этого человека хорошие отношения с Путиным.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы помочь в завершении войны в Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Трамп подчеркнул, что у Эрдогана есть преимущество благодаря хорошим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

"Да, Эрдоган может. Его уважает Россия. Касательно Украины - не могу вам сказать, но Путин его уважает", - сказал Трамп.

Он назвал Эрдогана своим другом, отметив, что "ладит только с сильными, а не со слабыми". и подчеркнул, что у них хорошие отношения.

"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне и просят переговорить с ним. И я ни разу не потерпел неудачу - все решается буквально мгновенно", - сказал глава государства.

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения по Газе он собирается урегулировать войну в Украине.

"Мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (спецпосланник президента США Стив Уиткофф - УНИАН), нам стоит сфокусироваться на России. Мы разберемся", - сказал президент США.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает передачу Украине ракеты Tomahawk. По его словам, если война в Украине не будет урегулирована, то Вашингтон отправит эти ракеты.

В то же время он сказал, что такой шаг приведет к еще большей эскалации войны. Он добавил, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

