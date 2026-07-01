Зеленский заявил о поражении российского НПЗ в 1300 километрах от линии фронта

Кроме того, в Пензенской области наше оружие поразило стратегический объект российского ВПК.

Силы обороны Украины во второй раз нанесли удар по одному из крупнейших российских производителей смазочных материалов – нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, расположенному на расстоянии более 1300 километров от линии фронта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе – одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние – более 1300 километров от линии фронта", – отметил он.

Также, по словам президента, в Пензенской области наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, которое оккупанты применяют для ударов по нашим городам и населённым пунктам. Расстояние до цели – около 600 километров от линии фронта.

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"Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть", – подчеркнул Зеленский.

Предварительный удар по НПЗ в Уфе: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 апреля 2026 года дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). В районе НПЗ раздались взрывы, а после них на объекте начался мощный пожар.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку дронов на Уфу: "Атака БПЛА на Уфу. Несколько беспилотников сбиты при подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного из них упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат пожар".

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