Украинский опыт сбивания FPV-дронов убеждает европейские армии внедрять простые, дешевые и быстродействующие решения в многоуровневую систему защиты.

Даже в четвертый год войны в Украине появился важный урок для армий всего мира: иногда самое простое оружие невозможно списать со счетов. Дробовики, которые долго считались устаревшими, показывают себя действенным средством против малых, быстрых и смертоносных беспилотников FPV, пишет Defence Blog.

Марко Анджелелли, инструктор по стрельбе и президент Комиссии FITAV по связям с вооруженными силами, подчеркнул, что уроки украинского опыта "имеют решающее значение для европейских военных и военных НАТО", и отметил, что украинские инструкторы могли бы быть очень полезными для обучения других армий.

Вооруженные Силы Украины одни из первых ввели дробовики в систему организованной обороны от дронов. 413-й отдельный рейдовый батальон Войск беспилотных авиационных систем создал специальную программу по сбиванию дронов дробовиками - почти 400 военнослужащих прошли курс всего за семь месяцев. Логика проста: разброс выстрелов дробовика повышает шансы поразить небольшой, быстро движущийся дрон в финальную секунду перед ударом, когда другие контрмеры не срабатывают.

Анджелелли подчеркнул, что уроки Украины важны для Европы. Итальянские ВС, в частности, уже начинают реагировать.

"Итальянские вооруженные силы получают первые ружья Benelli M4 AI Drone Guard", - сказал он.

По его словам, FITAV предлагает протоколы обучения для военных и правоохранительных органов и создала школу подготовки C-UAS/FPV с дробовиками на станции "Ла Торре" в Пизе, Тоскана. Другие европейские армии также оснащаются дробовиками Benelli, а производитель одновременно предлагает учебные пакеты.

Эксперты и инструкторы указывают на необходимость многоуровневого подхода к защите от беспилотников: сочетание датчиков раннего предупреждения, глушилок, систем направленной энергии и кинетических средств. В этом контексте дробовик предстает как недорогой, доступный и эффективный вариант - особенно как крайняя линия обороны для солдат, защищающих окопы, технику или командные пункты.

Анджелелли делает предостережение, что дробовики "не являются решением для противодействия дронам FPV" как самостоятельная мера, но "когда они интегрированы в многоуровневую систему обороны, они являются эффективным ответом". Он также настаивает на тщательной подготовке из-за уникальной природы стрельбы по быстрым малым целям.

Скептики критикуют идею, называя дробовики слишком примитивными, однако реалии поля боя дают противоположный аргумент: FPV-дроны стали одной из основных угроз в конфликте, и их широкое применение изменило подход к пехотной войне. Как отметил Анджелелли, "в украинском конфликте 80% военных потерь произошли из-за таких типов атак", поэтому, по его мнению, солдаты должны иметь "основное оружие против дронов (дробовик) и вторичное противопехотное оружие".

Война дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина превращается в сверхдержаву дронов и учит НАТО защищаться от гибридной войны России.

Недавние вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов в войне. Страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные программы с украинскими инструкторами, стремясь перенять опыт Киева в противодействии беспилотникам.

