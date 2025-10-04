Украина учит НАТО защищаться от российских дронов, - Atlantic Council

Украинский опыт меняет правила войны и помогает Европе противостоять угрозам России.

Украина превращается в сверхдержаву дронов и учит НАТО защищаться от гибридной войны России, пишет Atlantic Council.

Недавние вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов в войне. Страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные программы с украинскими инструкторами, стремясь перенять опыт Киева в противодействии беспилотникам.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина сегодня является "единственным экспертом в мире по борьбе с дронами", а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что обмен знаниями с Киевом является "очень важным" для коллективной безопасности Европы.

Украина активно использует беспилотники как на фронте, создавая так называемую "Стену дронов", так и для операций внутри России, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам, что привело к дефициту топлива в отдельных регионах.

Инновационное применение морских дронов изменило баланс сил в Черном море: украинские беспилотники прорвали российскую блокаду, заставив корабли РФ отойти в безопасные порты, а некоторые дроны были даже оборудованы зенитными ракетами для борьбы с вертолетами.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что инновации и технологии беспилотников остаются ключевыми для противостояния российской агрессии. "Украина компенсирует относительную нехватку ресурсов, внедряя военные инновации", - отметил он.

Многие страны НАТО уже начали сотрудничать с Украиной: Великобритания готовит массовое производство беспилотников-перехватчиков, а Румыния планирует совместное производство для внутреннего использования и экспорта союзникам. Украинская делегация на этой неделе ведет переговоры с США по обмену боевым опытом и технологиями.

Аналитики констатируют, что вторжение России стало первой в мире войной с полномасштабным применением дронов, а уникальный опыт Украины делает ее ключевым партнером НАТО и незаменимым союзником в защите Европы от современных угроз.

Европу "атакуют" неизвестные дроны

Напомним, что аэропорт Мюнхена 3 и 4 октября приостанавливал работу из-за неизвестных беспилотников.

Над военной базой в Бельгии заметили полтора десятка дронов. Этой базой оказался армейский учебный лагерь с охранной зоной, на которой проводятся учения по стрельбе. Сейчас бельгийские военные расследуют инцидент.

Реагируя на угрозу, в Швеции создают новую систему ПВО для уничтожения российских беспилотников, летающих над Европой, она в 16 000 раз дешевле истребителя.

