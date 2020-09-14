Российские оккупанты нарушают условия перемирия на приморском участке фронта. Они укрепляются и круглосуточно с неба и моря следят за позициями украинских войск.
Читайте такжеРежим тишины на Донбассе пытались сорвать как внешние враги, так и внутри Украины - ЕрмакОб этом говорится в сюжете ТСН.
Военные рассказывают, что противник активно проводит «какие-то инженерные работы, окапывание, маскировку».
«На воде в районе передовой чуть ли не ежедневно появляются небольшие малозаметные катера», – говорится в сюжете.
Рассказывают, что ведут себя вражеские борта очень дерзко и агрессивно. Украинские защитники предполагают, что это может быть не только наблюдение, ведь враг способен высаживать с катеров и боевых пловцов, и маскирующихся под рыбаков разведчиков или диверсантов.
Вас также могут заинтересовать новости
- Тысячи погибших военных и миллионы переселенцев: журналисты оценили последствия 5 лет войны на Донбассе
- Азовское море в безопасности: в штабе ООС показали, как будут действовать в случае провокаций на границе (видео)
- В ООС – "тишина": саперы разминируют территорию, спасатели восстанавливают дома
- Кравчук рассказал, кто инициировал "инспекцию" с боевиками позиций ВСУ под Шумами
- Российские оккупационные войска активизировали мероприятия по оперативной и боевой подготовке - разведка
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram