На воде в районе передовой чуть ли не ежедневно появляются малозаметные вражеские катера.

Российские оккупанты нарушают условия перемирия на приморском участке фронта. Они укрепляются и круглосуточно с неба и моря следят за позициями украинских войск.

Читайте такжеРежим тишины на Донбассе пытались сорвать как внешние враги, так и внутри Украины - ЕрмакОб этом говорится в сюжете ТСН.

Военные рассказывают, что противник активно проводит «какие-то инженерные работы, окапывание, маскировку».

«На воде в районе передовой чуть ли не ежедневно появляются небольшие малозаметные катера», – говорится в сюжете.

Рассказывают, что ведут себя вражеские борта очень дерзко и агрессивно. Украинские защитники предполагают, что это может быть не только наблюдение, ведь враг способен высаживать с катеров и боевых пловцов, и маскирующихся под рыбаков разведчиков или диверсантов.

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Автор: Катерина Шварц