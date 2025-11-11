В УЗ просят учесть изменения при планировании поездок и воспользоваться альтернативными рейсами для путешествий.

С 11 ноября претерпит изменения ряд пригородных рейсов в Днепропетровской области из-за ситуации с безопасностью в регионе. Об этом сообщает региональный филиал "Укрзализныци".

Поезда, которые будут курсировать по измененным маршрутам

В период с 11 по 17 ноября:

- №7202 Днепр-Главный - Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. - Синельниково-1). Альтернативные рейсы №6008 Каменское - Днепр-Главный и №6016 Каменское - Днепр-Главный;

- №6536 сообщением Запорожье-2 - Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

В период с 15 по 17 ноября:

- №7206 и №7208 Днепр-Главный - Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. - Синельниково-1). Альтернативный рейс: №6038 Каменское - Днепр-Главный.

Рейсы, которые временно отменены

В период с 11 по 14 ноября и 17 ноября не будут курсировать:

- №7303 Днепр-Главный - Каменское-Пас (альтернативный рейс №6005 Днепр-Главный - Каменское);

- №7304 Каменское-Пас. - Днепр-Главный (альтернативные рейсы №6008 Каменское - Днепр-Главный и №6016 Каменское - Днепр-Главный).

С 15 по 17 ноября отменены:

- №7305, №7307, №7309 Днепр-Главный - Каменское-Пас. (альтернативные рейсы: №6005, №6015, №6037);

- №7204 Каменское-Пасс. - Днепр-Главный (альтернативный рейс №6018).

С 11 по 17 ноября не будут курсировать:

- №6035 Днепр-Главный - Пятихатки-Стыковая (альтернативный рейс: №6037 Днепр-Главный - Пятихатки-Пасс.);

- №6044 Пятихатки-Стыковая (20:23) - Днепр-Главный (альтернативный рейс: №6038 Пятихатки-Пасс. - Днепр-Главный);

- №6039 Днепр-Главный - Пятихатки (альтернативный рейс: №6043 Днепр-Главный - Пятихатки-Пасс.);

- №6537 Павлоград-1 - Синельниково-1 (альтернативный рейс: №6291 Павлоград-1 - Синельниково-1).

Также с 12 по 18 ноября не будет курсировать:

- №6010 Пятихатки - Днепр-Главный (альтернативный рейс: №6008 Пятихатки-Пас. - Днепр-Главный).

В УЗ просят учесть изменения в эти даты при планировании поездок и воспользоваться альтернативными рейсами для путешествий.

Государственная компания "Укрзализныця" планирует запустить пилот новой программы для украинцев "УЗ-3000" уже 1 декабря. Это будет ограниченный пилот для прифронтовых общин. Инициатива поможет разгрузить пиковые периоды и снизить ажиотаж на билеты.

Ранее, 7 ноября, временно не курсировал ряд поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий.

5 ноября стало известно, что "Укрзализныця" по ходатайству Донецкой ОВА временно ограничила движение поездов Краматорского направления из-за ситуации с безопасностью.

