'Показали свои намерения': Игнат рассказал об особенностях сегодняшней атаки РФ

Враг модернизирует свои дроны и их труднее "сажать", отметил представитель Воздушных сил.

Особенность сегодняшней российской атаки по Украине в том, что, кроме 320 ударных БПЛА типа "Шахед" и "Гербера", было применено 36 ракет, прежде всего 28 баллистических.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Понятно, что эти ракеты могут сбиваться исключительно теми системами, которые работают против них - "Пэтриот". Вопрос об их наличии открыт", - сказал он.

Игнат отмечает, что в Украине на сегодня "зонально-объектовое прикрытие". По его словам, системы "Петриот" работают по баллистике в радиусе около 25 км.

"Чтобы прикрывать город и объекты в нем нужно несколько батарей, чтобы избежать попадания с разных направлений, ведь "Петриоты" созданы технически так, что смотрят под определенным углом", - добавил он.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил отмечает, что многие российские дроны не достигают своих целей благодаря работе РЭБ. По его словам, враг модернизирует дроны, делает их более устойчивыми к системе РЭБ, поэтому надо больше средств, чтобы подавить модернизированные варианты.

Игнат рассказал, что кроме 200 "Шахедов" враг применил и "Герберы", которые являются довольно опасными - их размер до 2 метров и они несут 5 и более килограммов взрывчатки.

Он отметил, что сегодняшняя атака врага направлена по энергетике, по местам добычи газа, распределительных станциях.

"Они продемонстрировали свои намерения - лишить нас в осенне-зимний период энергетики, тепла в наших домах. Это они делали и раньше", - сказал Игнат.

Как сообщили в Воздушных силах по состоянию на 10 часов, что в ночь на 16 октября противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения - 37 ракет (28 из них - "баллистика") и 320 БпЛА различных типов.

Отмечалось, что БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) летели из направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, около 200 из них - "Шахеды".

Также враг атаковал 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", -26 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 2 крылатыми ракетами Искандер-К, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Сообщалось, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей:

283 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);

5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Кроме того (по состоянию на 10.00), 18 вражеских ракет локально потеряны, информация уточняется.

Зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Основное направление удара - Полтавщина и Харьковщина.

Атака на Украину 16 октября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 октября Россия нанесла удар, в частности, по Полтавской области. Былиатакованы объекты газодобычи "ДТЭК Нефтегаз".

В энергокомпании сообщили, что ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами.

Временно исполняющий обязанности председателя Полтавской областной военной администрации Владимир Когут добавил, что объекты нефтегазовой промышленности были повреждены в результате как падения обломков, так и прямых попаданий.

