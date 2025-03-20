Украина унизила Черноморский флот Путина без собственных кораблей, - офицер спецназа США

Уцелевшие российские корабли сбежали в безопасные гавани, не научившись воевать против украинских морских дронов.

Российский Черноморский флот потерпел сокрушительное поражение от Украины, несмотря на то, что не столкнулся с ее флотом на море. Об этом в материале для 19FortyFive пишет обозреватель, офицер спецназа армии США Стив Балестриери.

Как Украина уничтожила Черноморский флот России без собственных ВМС

Российская "специальная военная операция" в Украине превратилась в катастрофу для ее вооруженных сил. Потери почти полмиллиона военных, тысяч танков и сотен самолетов шокировали мир. Однако еще более сокрушительным ударом стало фактическое изгнание Черноморского флота из Крыма. И это произошло несмотря на то, что Украина не имеет собственных боевых кораблей - ситуация, которая казалась невозможной.

В начале вторжения в феврале 2022 года ВМС Украины имели только один значительный военный корабль - фрегат "Гетман Сагайдачный", который пришлось затопить в порту Николаева, чтобы не допустить его захвата россиянами. Казалось, что Россия имеет полный контроль над морем. Но эти предположения оказались ошибочными.

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Первая победа Украины: потопление "Москвы"

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, ее Черноморский флот состоял из 74 кораблей, подавляющее большинство из которых базировались в оккупированном Крыму. Однако в апреле того же года украинцы смогли определить место нахождения флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".

Этот корабль стал известным благодаря событиям на острове Змеиный, когда его экипаж требовал от украинского гарнизона сдаться, получив ответ: "Русский военный корабль, иди нах**!".

Украинские военные отправили беспилотник Bayraktar TB-2, чтобы отвлечь внимание противника, а затем выпустили две противокорабельные ракеты "Нептун" с береговой батареи под Одессой. В результате удара "Москва" загорелась, начали детонировать боеприпасы, и 14 апреля корабль затонул. Россия попыталась скрыть реальность, заявив, что крейсер затонул из-за "пожара на борту". Однако этот инцидент стал серьезным ударом по престижу российского флота и лично Владимира Путина.

Российский флот становится "функционально бездействующим"

В течение первого года войны украинцы использовали тактику оборонительного сдерживания, остановив возможные российские десантные операции к западу от Днепра. 30 июня 2022 года они вернули под свой контроль остров Змеиный, а в конце июля было заключено Черноморское зерновое соглашение при посредничестве ООН. Кроме того, был уничтожен большой десантный корабль "Саратов".

В июле 2023 года, после выхода России из зерновой сделки, Украина перешла в наступление. Основной целью кампании стало ослабление Черноморского флота России и изоляция оккупированного Крыма. Украинские морские дроны и ракеты наносили все более точные удары, демонстрируя растущую эффективность украинских беспилотных технологий. Операции Сил спецопераций существенно усложняли российское военное снабжение, а восстановление контроля над нефтяными платформами "Вышки Бойко" стало еще одним важным успехом.

В сентябре 2023 года украинские ракеты нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, что привело к гибели части командования.

В общем, с начала войны Украина уничтожила или повредила около трети российских военных кораблей в Черном море. РФ оказалась неспособной заблокировать украинские экспортные маршруты, а для ударов по зерновым терминалам была вынуждена прибегать к прямой бомбардировке, что указывает на серьезные трудности с контролем морских путей.

Однако, самым большим унижением для России стал вынужденный вывод ее флота из Крыма в более безопасные гавани на территории РФ из-за украинских атак.

По данным Минобороны Великобритании, по состоянию на март 2024 года российский Черноморский флот стал "функционально бездействующим".

Украинский успех в Черном море

Черное море имеет стратегическое значение для России, поскольку используется для транспортировки нефти и газа в Европу и Ближний Восток. Однако после ряда сокрушительных поражений Украина фактически получила контроль над морской ситуацией.

31 декабря 2023 года украинский морской дрон "Магура V5" вместе с ракетными ударами уничтожил два российских вертолета Ми-8. Это был первый в истории случай, когда морской беспилотник сбил вертолет.

25 декабря ракетный удар ВСУ успешно поразил командный пункт 810-й отдельной морской бригады Черноморского флота в Севастополе.

Институт изучения войны (ISW) отметил 2 января 2024 года: "ISW оценивает, что усиление наступательных возможностей Украины в Черном море, скорее всего, будет угрожать российскому контролю над оккупированным Крымом".

Несмотря на затяжную войну, Украина одержала решающую победу в Черном море, а попытки России запугать мир угрозами ядерной эскалации звучат так же пусто, как и ее пустые порты в Севастополе, подытожил эксперт.

Украина разгромила Черноморский флот РФ - подробности

Как писал УНИАН, Черноморский флот, который когда-то был гордостью российских военно-морских сил, понес катастрофические потери в войне в Украине, потеряв более 30% военных кораблей.

По словам экс-офицера пехоты армии США, военного эксперта Брента Иствуда, уничтожение Черноморского флота началось с затопления крейсера "Москва". Впоследствии атаки беспилотников и высокоточные противокорабельные ракеты Украины подорвали военно-морские операции России.

Флот сейчас функционально неактивен, неспособен наносить ракетные удары или пополнять российские силы на юге Украины.

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