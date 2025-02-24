Украинский флот был ограблен по меньшей мере два раза

С 2022 года количество кораблей, входящих в состав Черноморского флота РФ, только сокращалось и перспектив к развитию сейчас нет. В то же время, по словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Украина постепенно развивается и переходит на стандарты НАТО.

"Начнем с себя. К сожалению, украинский флот был ограблен как минимум два раза. Конечно, во время раздела флота, после распада СССР. Второй раз - уже в 2014-м, когда россияне аннексировали Крым. Конечно, для нас это довольно серьезный удар. Но это тот случай, когда не было счастья, но несчастье помогло. Мы, пожалуй, еще долго прощались бы с советским наследием, но мы сейчас вынужденно перешли и переходим на иностранные образцы вооружения", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что этот процесс начался давно, и он достаточно длительный. По словам военного, переход на новые образцы корабельной техники - довольно сложный. Для того, чтобы "пересесть", например, на танк иностранного производства, надо переучить пользоваться этим оборудованием экипаж из трех человек. Для того, чтобы переучить, или научить экипаж в полсотни человек, или сотню людей, если это, к примеру, корвет типа Ada.

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"Соответственно - это процесс гораздо более длительный потому, что там гораздо больше элементов, из которых состоит этот корабль. Мы эту работу проводим. Но в любом случае смогли оторваться от этой советчины и понемногу переходить уже на новые стандарты. ВМС всегда были пионерами в этой области. Мы и в 2014 году первыми пришли к оценке совместимости наших кораблей с силами НАТО. Так же и сейчас мы осваиваем эти образцы. Поэтому здесь у нас движение только вперед, согласно Концепции развития...", - подчеркнул представитель ВМС.

В то же время, по его словам, у противника происходит наоборот.

"Были, конечно, нарушены их планы по развитию. Некоторые единицы последние, которые должны были включиться в состав Черноморского флота РФ, россиян вывели - это малые ракетные корабли, которые приходили сюда на испытания и должны были быть включены в состав флота. Их вывели из Азово-Черноморского региона в принципе - МРК проекта "Каракурт" две единицы. Еще две единицы таких новых было уничтожено - "Аскольд" и "Циклон", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что некоторые корабли россиян были заложены на заводах в оккупированном Крыму и их строительство - под большим вопросом так же.

"И количество единиц только сокращалось так же сначала полномасштабного вторжения. По состоянию на сейчас особых перспектив они не видят", - подчеркнул Плетенчук.

Украина разгромила Черноморский флот РФ - подробности

Как писал УНИАН, Черноморский флот, который когда-то был гордостью российских военно-морских сил, понес катастрофические потери в войне в Украине, потеряв более 30% военных кораблей.

По словам экс-офицера пехоты армии США, военного эксперта Брента Иствуда, уничтожение Черноморского флота началось с затопления крейсера "Москва". Впоследствии атаки беспилотников и высокоточные противокорабельные ракеты Украины подорвали военно-морские операции России.

Флот сейчас функционально неактивен, неспособен наносить ракетные удары или пополнять российские силы на юге Украины.

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