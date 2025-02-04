Украина разгромила Черноморский флот, морская война изменилась навсегда, - экс-офицер армии США

Флот сейчас функционально неактивен, неспособен наносить ракетные удары или пополнять российские силы на юге Украины.

Черноморский флот, который когда-то был гордостью российских военно-морских сил, понес катастрофические потери в войне в Украине, потеряв более 30% военных кораблей, пишет для 19FortyFive экс-офицер пехоты армии США, доктор философии и военный эксперт Брент Иствуд.

Уничтожение Черноморского флота началось с затопления крейсера "Москва". Впоследствии атаки беспилотников и высокоточные противокорабельные ракеты Украины подорвали военно-морские операции России.

Флот сейчас функционально неактивен, неспособен наносить ракетные удары или пополнять российские силы на юге Украины.

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С возобновлением торговли украинским зерном военно-морская стратегия России потерпела крах, что стало одной из самых больших военных неудач Путина в конфликте. Морская война изменилась навсегда.

Как Украина разгромила Черноморский флот России

Со времен Крымской войны Россия считала Черное море "русским озером", которое принадлежит империи. Это стратегический водоем, который должен был быть ареной доминирования российского флота во время войны в Украине.

В начале войны российский флот имел преимущество. Были даже предположения, что он сможет провести десантную операцию и захватить Одессу. Однако эти прогнозы не оправдались. Реальность оказалась другой.

Конфуз для военно-морской ветви Путина начался с потери флагмана "Москва", современного ракетного крейсера, который был гордостью флота. В апреле 2022 года украинцы потопили его противокорабельными ракетами "Нептун", получив огромную асимметричную и информационную победу.

С тех пор ситуация только ухудшалась: россияне потеряли многочисленные корабли Черноморского флота, включая 15 из 36 боевых единиц - преимущественно из-за атак беспилотников.

Украина применяет асимметричные меры

Когда-то Черноморский флот мог запускать крылатые ракеты по Украине, но теперь сами корабли вынуждены оставаться вне зоны поражения украинских ракет. Это стало для российских адмиралов неожиданностью. Украина, не имея мощного военного флота, смогла лишить россиян инициативы и контроля над морем.

Сначала после аннексии Крыма в 2014 году россияне полностью взяли под контроль порт Севастополь, что давало им значительное стратегическое преимущество. Но после больших потерь они вынуждены были вывести корабли из Крыма, фактически проиграв битву в Черном море.

Беспилотники и ракеты - ключ к победе

Украинские беспилотники и крылатые ракеты оказались чрезвычайно эффективными. До войны в Черном море было 74 российских военных корабля, сейчас Россия потеряла более 30% из них. Британское Министерство обороны весной 2024 года заявило, что Черноморский флот стал "функционально неактивным".

Это означает, что российский флот не в состоянии бомбить украинские города и поставлять подкрепление в южную часть Украины. В то же время Украина смогла полностью восстановить морскую торговлю, фактически положив конец российской блокаде.

Когда-то Черноморский флот был важным элементом путинской пропаганды после аннексии Крыма. Но на практике он оказался переоцененным. Путин и его генералы не предусмотрели, что украинские ракеты и беспилотники выведут из строя их флот в Черном море.

Черноморский флот изначально должен был наносить удары "Калибрами", создавая эффект "шока и страха" для Украины. Однако после больших потерь россиянам пришлось изменить позицию флота, что лишило их этой возможности.

Разгром Черноморского флота России стал важным уроком для военно-морских сил США и НАТО. Противокорабельные ракеты и беспилотники доказали, что могут существенно ограничивать морское присутствие даже значительно более мощного флота.

Китай использует похожую тактику в Восточной Азии, развертывая ракеты против кораблей, приближающихся к Тайваню и Окинаве. Российские адмиралы, вероятно, теперь больше сосредоточены на Арктике, где их Северный флот имеет больше стратегических возможностей.

Между тем в Средиземном море российские суда сталкиваются с многочисленными техническими проблемами и недостатком надлежащего обслуживания. Существует также риск потери военно-морской базы в Тартусе (Сирия), что еще больше ослабит российские позиции на море.

Черноморский флот: прошлое и будущее

Черноморский флот потерпел поражение асимметричным путем и больше не является определяющим фактором в войне. Украина удивила мир и военно-морские силы других стран, в частности США и Китая, которые теперь изучают новые подходы к ведению войны на море.

Будущие морские конфликты, в частности в Восточной Азии, вероятно, будут зависеть от противокорабельных ракет и беспилотников. Традиционная стратегия доминирования крупными флотами уже не столь эффективна, как раньше.

Ситуация в Черном море - последние новости

Ранее в ВМС ВСУ оценили планы РФ поднять танкеры в Черном море, которые затонули с мазутом, в результате чего произошла экологическая катастрофа. По словам Дмитрия Плетенчука, не стоит ожидать начала таких мероприятий до завершения сезона штормов.

В свою очередь в ВМС назвали вероятное количество погибших российских моряков в результате потопления Силами обороны Украины большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск". Вероятно, в результате таких действий, могло погибнуть 30 российских военных моряков.

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