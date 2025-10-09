Также президент рассказал детали о результатах контрнаступательной операции Сил обороны на этом направлении.

Президент Владимир Зеленский раскрыл срочные планы российских захватчиков, которые предусматривают срочный захват Покровска любой ценой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами. Глава государства рассказал о докладе от Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. В частности, самыми интенсивными направлениями боев остаются Покровск и Доброполье.

"Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. За время Добропольской операции у нас зафиксировано более 12 тысяч потерь русских, из них более 7 тысяч - "двухсотых" с 21 августа, с начала этой операции", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, самым главным глава государства считает то, что эта украинская контрнаступательная операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября.

"Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь. Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно - любой ценой. Это то, что мы понимаем по перехватам, по другим данным. В эти дни русские теряют более 100 своих в сутки, доходит до 200", - отметил Зеленский.

Также президент сообщил об очень напряженных действиях на Новопавловском направлении.

"Наверное, после Доброполья и Покровска, наш следующий вызов, который на сегодня есть - это Новопавловское направление", - сообщил президент.

По его словам, на этом направлении РФ собрала четыре армии, которые держали под огневым контролем или было какое-то присутствие диверсионных групп - в восьми селах. "4 села полностью очищены нашими войсками. Еще за 4 боремся", - сообщил Зеленский.

Вместе с тем, на Лиманском направлении за последние дни враг был сдержан. "Соответственно идет восстановление утраченных позиций, которые были до этого", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал также об обеспечении ВСУ. Он отметил, что оно нормальное, но есть дефицит с дронами.

"Один к одному FPV с русскими. Количество людей у русских, вы понимаете, больше. Сегодня у них преимущество - это дроны на оптоволокне. Их у них больше ощутимо, и мы наращиваем нашу способность в этом", - отметил президент.

Ситуация на Добропольском направлении

Как сообщал УНИАН, в начале августа россияне на Добропольском направлении осуществили стремительное продвижение. В связи с этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность на Добропольском и Покровском направлениях.

С 21 августа на этом направлении продолжается контрнаступательная операция Сил обороны Украины.

