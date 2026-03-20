Украинцы удивлены, что Запад не может остановить иранские дроны, – The Telegraph

Украина накопила уникальный опыт борьбы с беспилотниками и разработала собственные методы их перехвата.

Украинские военные и эксперты по беспилотникам с удивлением наблюдают за тем, как страны Ближнего Востока и их западные союзники сталкиваются с трудностями в противодействии иранским ударным дронам, таким же БПЛА, которые Россия уже несколько лет ежедневно использует против Украины, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, украинская армия за годы полномасштабной войны с Россией накопила уникальный опыт борьбы с беспилотниками и разработала собственные методы их перехвата. Однако на Ближнем Востоке, где сейчас разворачивается конфликт вокруг Ирана, многие страны оказались менее подготовлены к подобным угрозам.

Журналисты издания отмечают, что российские атаки по украинским городам фактически превратили Украину в лабораторию современной войны дронов. Москва активно применяет иранские беспилотники типа Shahed, которые способны наносить удары по инфраструктуре и городам. В Украине для борьбы с такими аппаратами создавались целые подразделения, специализирующиеся на обнаружении и уничтожении БПЛА. Военные используют комбинацию систем ПВО, мобильных групп и собственных дронов-перехватчиков.

По словам украинских специалистов, многие страны только сейчас начинают осознавать масштаб угрозы. Они отмечают, что борьба с подобными беспилотниками требует не только дорогостоящих ракетных систем ПВО, но и гибких, относительно дешёвых решений, таких как дроны-перехватчики или мобильные огневые группы, пишет The Telegraph.

В то же время война на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы Запада от фронта в Украине. Аналитики предупреждают, что Кремль может воспользоваться ситуацией и усилить давление на Украину.

По мнению экспертов, опыт украинской армии показывает, что массовые атаки дронов можно эффективно сдерживать, но для этого требуется постоянная адаптация тактики и технологий. Именно поэтому многие страны теперь изучают украинский опыт, чтобы подготовиться к новой эпохе войн дронов.

Особенности украинского опыта в борьбе с дронами

Однако успех Украины в борьбе с беспилотниками объясняется не только стремлением экономить ресурсы. Как показали наблюдения журналистов The Telegraph, которые за последние дни посетили несколько подразделений беспилотников на разных участках фронта, ключевую роль играют многослойная система обороны, слаженная координация и накопленный боевой опыт. Именно это тот фактор, который другим странам воспроизвести сложнее всего.

Например, ещё задолго до того, как в Одессе включается сирена воздушной тревоги, украинские военные уже знают о приближении вражеских дронов. Предупреждение поступает благодаря внешнему контуру обороны – акустической системе обнаружения Sky Fortress, работающей с использованием искусственного интеллекта.

Технология довольно простая, говорят сами военные: по всей стране установлены около 14 тысяч микрофонов – на крышах зданий, столбах и вышках мобильной связи. Они фиксируют звуки в небе, а алгоритмы искусственного интеллекта анализируют их и выделяют характерный шум "Шахедов" среди похожих звуков, таких как мопеды, газонокосилки или городской транспорт. После этого система определяет траекторию полёта беспилотника и передаёт данные на планшеты военных расчётов, которые занимаются его перехватом.

По словам представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, эффективность таких систем постоянно растёт: иногда удаётся уничтожать около 90% вражеских дронов. Он подчёркивает, что опыт, полученный украинскими военными в ходе войны, является уникальным и может быть полезен союзникам.

Украина, по его словам, готова делиться своими эффективными наработками с партнёрами. Сотрудничество в сфере безопасности со странами НАТО должно быть взаимовыгодным: Киев получает помощь и предлагает собственный боевой опыт борьбы с современными угрозами.

Украинские военные также отмечают, что многие решения разрабатывались в условиях ограниченного бюджета. Поэтому при отражении атак они стараются выбирать наиболее экономически оправданные методы перехвата. "В отличие от наших западных партнеров или стран Ближнего Востока, нам приходится считать каждую копейку", – говорит командир 426-го отдельного полка беспилотных систем – подразделения морской пехоты Украины полковник Алексей Булахов.

"Поэтому мы разработали нашу технологию с максимальной экономической эффективностью. Мы классифицируем угрозы и используем наиболее экономичный способ их перехвата. Мы не можем себе позволить подход, который применяют в Саудовской Аравии. Если запустить ракету Patriot по "Шахеду", разница в стоимости будет просто колоссальной".

Высокопоставленные офицеры предупреждают, что даже если украинские системы будут приняты на вооружение на Ближнем Востоке, их интеграция займет время.

Украинские технологии в войне против Ирана

Отметим, что украинский опыт интересует не только страны Персидского залива, но и вызывает активный интерес НАТО из-за конфликта на Ближнем Востоке. Страны Альянса перенимают опыт украинских защитников и намерены предоставить доступ к своему рынку для отечественных производителей, сообщил руководитель по инновациям и внедрению технологий в Североатлантическом альянсе Клаудио Палестини. По его словам, на июльском саммите НАТО в Анкаре противодействие дронам будет одной из главных тем для обсуждения.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что США и их союзники пытаются научиться сбивать дешевые БПЛА по примеру ВСУ. Например, в Катаре используется более 30 систем Patriot, но всего восемь зенитных орудий оказались эффективными для поражения беспилотников на малом расстоянии.

Издание Time сообщало, что на фоне войны в Иране дроны-перехватчики стали "визитной карточкой" Украины. Отмечается, что после того, как иранские дроны атаковали страны Персидского залива, именно украинские технологии противодействия беспилотникам стали наиболее востребованными.

