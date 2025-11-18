Девочка получила осколочные ранения и умерла в больнице во время операции.

В городе Берестин Харьковской области 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу погибла от российского удара баллистической ракетой. Девушка бежала в укрытие в тот момент, когда произошел ракетный удар.

Об этом пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина и председатель Берестинской громады Светлана Кривенко рассказали в эфире канала Суспільне.

Как стало известно, сначала российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Берестин, а где-то через час враг повторно применил еще две ракеты.

Видео дня

"По предварительным данным, всего врагом было применено четыре баллистические ракеты типа "Искандер". Есть информация о погибшей девочке, ей было 17 лет. К сожалению, от полученных ранений она умерла в больнице", - сообщила Чирина.

Как уточнила председатель Берестинской общины Светлана Кривенко, погибшая была чемпионкой Украины по кикбоксингу. Девочка бежала в подвальное помещение в доме, где было укрытие, и во время атаки получила осколочные ранения.

"Она получила ранения, делали операцию. Во время операции не выдержала, умерла", - рассказала Кривенко.

На странице Наталинской сельской военной администрации в фейсбуке сообщили, что российская ракета оборвала жизнь юной чемпионки, руководителя кружка Наталинского дома культуры Карины Бахур.

Кроме того, по словам пресс-секретаря областной прокуратуры, известно о десяти пострадавших. Из них - восемь человек получили ранения и травмы. Среди этих восьми человек есть тоже несовершеннолетний - 16-летний парень. Еще две женщины получили острую стрессовую реакцию.

В результате атаки поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет о частных и жилых многоквартирных домах, хозяйственных помещениях, местной церкви, магазинах и объектах инфраструктуры. Пожары вспыхнули уже после первого удара.

Ночные удары РФ по Харьковщине и Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине и Днепропетровщине. В Днепре изуродованы двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 - уничтожены.

Вас также могут заинтересовать новости: