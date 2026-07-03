В Киеве количество жертв удара РФ возросло до 30: среди пропавших без вести - 15-летняя девушка

За ночь спасатели извлекли из-под завалов тела трёх человек.

Число жертв российской массированной атаки на Киев 2 июля уже возросло до 30 человек. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Telegram.

"Спасатели извлекли из-под завалов тела 3 человек. Общее число погибших в результате ударов РФ возросло до 30", – подчеркнули в ведомстве.

В то же время, как отмечается, поисково-спасательные работы продолжаются.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на данный момент не выходят на связь еще 3 человека. Их судьба остается неизвестной. Поиски продолжаются.

Ранее Ткаченко отмечал, что вечером 2 июля в больнице скончался еще один пострадавший, получивший тяжелые ранения во время российского обстрела.

По состоянию на вечер четверга было известно, что 91 человек получил ранения.

В каком состоянии пострадавшие

Обновлено в 9:20. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram рассказал о состоянии раненых после вчерашней российской атаки.

"Состояние годовалого мальчика и пятилетней девочки, их родителей и бабушки врачи стабилизировали. Раненые находятся в стационаре, с положительной динамикой", - отметил Кличко.

По его словам, всего в больницах четверо пострадавших детей.

"10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители считаются пропавшими без вести. В больнице с мальчиком находится дедушка", - сообщил мэр.

Пропавшей без вести пока считается и девочка 15 лет.

"Поисково-спасательная операция длится вторые сутки. Работают также судмедэксперты над идентификацией фрагментов тел", - добавил Кличко.

Он отметил, что в стационарах больниц находятся на утро 56 раненых. В частности, 6 медработников. Всем пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

Последствия удара для экологии

По сообщению Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА в Facebook, в результате вражеской атаки на Киев на каскаде озер Опечень в Оболонском районе, в частности на озерах Кирилловском и Иорданском, произошла утечка нефтепродуктов.

С целью локализации загрязнения работники ГСЧС установили сорбирующие боновые заграждения на устье Кириловского озера. Также запланирована установка бонов на реке Сырец для недопущения дальнейшего распространения нефтепродуктов.

В сообщении отметили, что купание на Кирилловском и Иорданском озерах запрещено.

Удар РФ по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля российские захватчики осуществили массированный комбинированный обстрел Украины ракетами и дронами. Главным эпицентром атаки стал Киев. Всего российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Силам обороны Украины удалось сбить 48 ракет и 476 дронов. В то же время зафиксировано попадание 25 баллистических ракет.

В Дарницком районе Киева уничтожена часть девятиэтажного дома, спасатели эвакуируют людей из-под завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что большого количества жертв от российской атаки не было бы, если бы западные партнеры Украины выполнили взятые на себя обязательства по усилению украинской ПВО.

В Киеве 3 июля объявили днём траура в память о всех жертвах массированной российской воздушной атаки.

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