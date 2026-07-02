Россия стремится превратить Киев во второе Алеппо, но просчиталась, – эксперт

Россияне полагают, что киевляне после таких атак начнут бежать из города, отметил эксперт.

Сегодня Россия атаковала столицу Украины всеми средствами, пытаясь повторить разрушения, которые были совершены в сирийском городе Алеппо, чтобы заставить Киев капитулировать. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Россияне думают, что киевляне сейчас возьмут какие-то элементарные средства передвижения, в частности, тележки, и начнут бежать из Киева. Такого не будет. Мы, наоборот, после таких атак становимся более воинственными и будем бороться", – отметил он.

По его словам, враг для перегрузки ПВО использует крылатые ракеты.

Видео дня

"Они собирались использовать их в качестве основного оружия, но из этого ничего не вышло, потому что мы достаточно эффективно их сбиваем", – сказал Криволап.

При этом он добавил, что россияне прорываются там, где применяют баллистические ракеты, а у нас не хватает средств для их сбивания.

Отвечая на вопрос по поводу заявления советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова о том, что сегодня ночью почти все "Шахеды", атаковавшие Киев, работали на частоте 3900–4100 МГц, Криволап не исключил, что речь может идти о ручном управлении дроном.

"Если дрон летит по координатам и не может маневрировать, то его легче "заглушить". А в этом случае у него есть возможность связи, и они выходят из-под управления. Это неприятная штука, но, поскольку частоты четко указаны, их можно также "заглушить", – добавил авиационный эксперт.

Российская атака на Киев

В ночь на 2 июля противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Основное направление удара – Киев. Особенность массированной атаки – одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества баллистических ракет и реактивных БПЛА.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.

Вас также могут заинтересовать новости: