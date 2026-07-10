Россияне ударили ракетами по порту в Одесской области: погиб работник, возникли пожары

В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и специализированная техника.

Вечером 10 июля россияне атаковали Одесскую область крылатыми ракетами – повреждена портовая инфраструктура, погиб докер.

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, враг атаковал ракетами портовую инфраструктуру. На территории возникли пожары, которые спасатели локализовали.

"К сожалению, один человек погиб... На месте продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", – заявил чиновник.

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В государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" сообщили, что при исполнении служебных обязанностей погиб докер-механизатор порта. В результате удара повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника.

"На территории одного из терминалов возник пожар... Благодарим спасателей, сотрудников экстренных служб, энергетиков и всех, кто оперативно работает на месте, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить безопасность", – добавили в АМПУ.

Как уточнил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. В частности, помимо спецтехники, пострадали служебные и бытовые помещения.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что погиб 50-летний мужчина. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – военные преступления, повлекшие гибель человека.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 6 июля российская армия нанесла удар по Одессе с помощью дронов, в результате чего были повреждены жилые дома и общежитие. Ранения – многочисленные осколочные ранения – получил мужчина 2002 года рождения. Мужчина был ранен в частном доме. Сообщалось, что повреждения получили, в том числе, многоэтажные жилые дома, автостоянка с гаражными помещениями, сгорели автомобили.

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