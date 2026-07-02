Попали 25 ракет и 12 дронов: Воздушные силы раскрыли масштабы ночного удара РФ

Всего российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различных типов.

Силы противовоздушной обороны Украины этой ночью во время отражения комбинированной массированной российской атаки смогли сбить 48 ракет и 476 дронов.

Как говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram, в ночь на 2 июля (с 18:00 первого июля) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

"Основное направление удара – Киев. Особенность массированной атаки – одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества баллистических и реактивных БПЛА", – отмечается в сообщении.

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Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов:

4 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район запуска – Курская обл.);

24 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400" (районы запуска – Брянская, Курская области);

34 крылатые ракеты Х-101 (район запуска – Вологодская обл.);

8 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район запуска – Воронежская обл.);

496 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений Брянска, Курска, Орела, Миллерово, Приморско-Ахтарска, оккупированных территорий Донецка и Гвардейского из Крыма).

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов:

4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 вражеских БПЛА различных типов.

"По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях. Информация относительно нескольких ракет уточняется", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что воздушная атака продолжается. В воздушном пространстве Украины находятся несколько ударных БПЛА.

Российская атака 2 июля

Как сообщал УНИАН, в Киеве российская воздушная атака привела к значительным разрушениям. Зафиксированы многочисленные попадания и разрушения. На данный момент известно о 86 пострадавших, 70 из них госпитализированы. Также известно о 13 погибших.

Кроме того, последствия российской атаки зафиксированы в 5 районах Киевской области. Речь идет о Броварском, Обуховском, Фастовском, Вышгородском и Бучанском районах.

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