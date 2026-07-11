Армия РФ нанесла удар по Киеву: известно о 10 пострадавших, среди которых ребенок (фото)

В городе зафиксированы серьезные повреждения.

Российские оккупанты в ночь на 11 июля атаковали Киев, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых 11-летний мальчик. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"8 человек пострадали в результате атаки врага на Киев. Среди раненых - 11-летний мальчик. Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте", - отметил он.

По словам Кличко, в Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть дороги. Также горит электрощитовая, управляющая светофорами. Кроме того, в соседних домах выбило окна.

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В то же время в Днепровском районе произошел пожар на территории нежилой застройки.

В свою очередь в ГСЧС Украины сообщили, что в результате атаки пострадали 10 человек.

По словам спасателей, в результате попадания в трехэтажное офисно-складское здание возник пожар в Соломенском районе. В настоящее время он ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

"Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой, регулирующей работу светофоров. Пожар ликвидирован. В прилегающих жилых домах выбиты окна. Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении", - уточнили в ГСЧС.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Ранее в ООН заявили, что атаки России в последние месяцы привели к наибольшему числу жертв среди гражданского населения с 2022 года. В организации подчеркнули, что предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще большем числе жертв - по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.

"Эта тревожная тенденция, похоже, продолжается и в июле", - сообщила заместитель Генерального секретаря ООН.

Также сообщалось, что российский дрон убил последнюю жительницу приграничного села в Харьковской области. Женщина шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цупивкой.

"57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, но, к сожалению, от полученных травм она скончалась", - отметил начальник МВА.

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