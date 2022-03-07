Украинские защитники ликвидировали авиапарк РФ на аэродроме в Херсонской области.

В ночь с 6 на 7 марта украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожен авиапарк врага.

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

"Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожено 3 колонны врага. Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Алексей Резников заявил, о существенном прогрессе в поставках оружия в Украину.

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