Волонтеры заметили на Донбассе российскую станцию помех (фото)

Российская станция помех Р-330Ж «Житель», принятая на вооружение ВС РФ в 2008 году, а также другая российская техника зафиксированы на окраине поселка Земляное Луганской области.

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Поселок находится под контролем пророссийских террористов всего в 7 км от линии разграничения, проходящей в указанном районе по реке Северский Донец, говорится в расследовании волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Волонтеры по аэрофотоснимкам, эксклюзивно предоставленным волонтерской аэроразведкой команды "Армия SOS", идентифицировали современную российскую станцию, а также наличие командно-штабной машины ВС РФ на базе автомобиля КамАЗ.

"Аэрофотоснимки сделаны в первой половине ноября 2017 года, они подтверждают, что Россия продолжает контролировать оккупированный регион. Несмотря на международные санкции и внешнеполитическое давление, руководство РФ не отказалось от использования регулярной российской армии против Украины", - говорится в сообщении.

Ранее волонтеры раскрыли полный состав и вооружение самоходного артдивизиона боевиков на Донбассе.