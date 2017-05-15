Волонтеры раскрыли полный состав и вооружение самоходного артдивизиона боевиков на Донбассе

Гаубичный самоходный артиллерийский дивизион (ГСАДн) так называемой "1-й отдельной мотострелковой бригады" (ОМСБр) российского оккупационного корпуса в Донецкой области состоит из трех артиллерийских батарей, управления, связи и обеспечения.

Каждая батарея состоит из двух огневых взводов и взвода управления. Командир дивизиона - майор Лизгунов Виталий Петрович, говорится в расследовании волонтеров InformNapalm.

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Техника дивизиона размещена в ангаре в населенном пункте Петровское, Старобешевского района. Личный состав размещен поблизости на территории заброшенного пионерлагеря и его численность, по состоянию на август 2016 года, составляла 89 человек.

"На вооружении дивизиона состоят 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Каждый огневой взвод насчитывает 3 САУ. В батарее 6 САУ, соответственно в дивизионе 18 единиц. Нумерация самоходных артиллерийских установок трехзначная. Первая батарея: 41Х, вторая: 42Х, третья: 43Х. Тактические знаки принадлежности к 1-й ОМСБр: 1 в ромбе или 51 в треугольнике", - говорится в сообщении.

Кроме того, на вооружении террористов имеются российские военные носимые радиостанции АРК2М "Арахис" и Р-178П1 "Азарт". Р-178П1 — современная российская цифровая радиостанция шестого поколения, принятая на вооружение МО РФ в 2013 году.