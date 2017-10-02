Сплошная руина: в Донецке показали, как выглядят улицы в районе аэропорта (фоторепортаж)

13:18, 02 октября 2017
Война
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Большинство домов на этих улицах пострадали в результате боевых действий 2014-2015 годов.

В сети опубликованы фотографии улиц, которые находятся в Донецке в районе аэропорта. 

90% домов на этих улицах пострадали в результате боевых действий 2014-2015 годов. На улице Взлетной также находились гипермаркет "Метро" и автосалоны, которые были разграблены и разрушены, передают "Новости Донбасса".

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В январе 2015 года в этом районе был взорван Путиловский мост. С прекращением активных боевых действий в 2016 году жители стали возвращаться в свои дома.

Ранее житель Луганска прогулялся по городу и показал, как сегодня выглядит "столица "ЛНР". Несмотря на то, что боевые действия уже три года не затрагивают город, Луганск все еще выглядит так, как будто война здесь закончилась только вчера.

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