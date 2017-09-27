Местный житель показал, во что превратился Луганск после прихода "русского мира" (фото)

Житель Луганска прогулялся по городу и показал, как сегодня выглядит "столица "ЛНР". Несмотря на то, что боевые действия уже три года не затрагивают город, Луганск все еще выглядит так, как будто война здесь закончилась только вчера, передает "Четвертая власть".

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Луганский автовокзал, который в прошлом был заполнен людьми и выглядел довольно оживленным местом, сейчас стоит практически пустой. Теперь уехать отсюда в основном можно в города, подконтрольные "ЛНР".

В военторгах Луганска, например, могут продаваться как новые вещи, так и б/у. Можно купить форму, обувь, бронежилеты, разгрузки, вещмешки – всё, кроме оружия. Здесь же продаются кокарды, нашивки, шевроны и прочие знаки различия. В том числе и российского образца.

"Когда-то здесь по Оборонной улице ходил трамвай. Теперь нет даже контактного провода. По всей видимости, этот вид транспорта "молодой республике" оказался не нужен", - удивляются журналисты.

Чуть дальше по улице от автовокзала стоит заброшенный супермаркет "Фуршет". В 2014-м здание попало под обстрел, уцелевший товар вывезли, чтобы не соблазнять мародёров. С тех пор помещение так никто и не отремонтировал.

На следующей остановке – торговый центр "Аврора". Он не изменился, только цены теперь в рублях.

На улицах и в помещениях время от времени встречаются работающие терминалы, которые переоборудовали под приём российских рублей. Банкоматов и карточек в "ЛНР" нет даже у "государственного банка" – их только обещают ввести который год.

Кроме того, рекламы на билбордах немного – видимо, тем немногим предприятиям, которые еще работают в Луганске, она не по карману. Поэтому на многих билбордах красуется разного рода социальная реклама и пропаганда "ЛНР".

Интересно, что в оккупированном Луганске работает украинский музыкально-драматический театр и ставит пьесы. По крайней мере, афиши на украинском языке свежие.

Стадион "Авангард" стоит пустой. Иногда тут проходят матчи каких-то команд "ЛНР", но на них почти никто не ходит.

До войны здесь был кинотеатр "Украина", но после образования "ЛНР" его переименовали в "Русь".

Странно, но Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко носит его имя и сейчас.

Также на месте бывших "Ощадбанка", "Приватбанка" и т.д. ныне открыт "Госбанк "ЛНР": выдаёт зарплаты, пенсии, принимает платежи и т.д.

Показал местный жители и высотное здание, которое начали строить при Януковиче, почти закончили, но так и не успели ввести в эксплуатацию до войны.

Удивительно, но в "ЛНР" так никто и не снес памятник жертвам Голодомора, как и жертвам Сталинских репрессий.

Кроме того, одно из зданий, пострадавшее от обстрелов в 2014 году, до сих пор зияет выбитыми окнами витрин. Бизнес, ранее обитавший в этих помещениях, давно закрылся.

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