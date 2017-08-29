В Киеве почтили память погибших в Иловайской трагедии героев (фоторепортаж, видео)

На Михайловской площади Киева отслужили панихиду по погибшим во время Иловайской трагедии украинским бойцам. Как передает корреспондент УНИАН, перед панихидой почетный караул Национальной гвардии возложил цветы к портретам погибших украинских героев.

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На церемонию памяти погибших во время Иловайской трагедии героев собралось много бойцов добровольческих батальонов, которые также участвовали в боевых действиях в августе 2014 года в Донецкой области.

Участники событий вспоминали, что Иловайская операция началась 5 августа 2014 года, а уже 18 августа бойцы батальона "Донбасс" заняли треть города, защищая ее от нападений террористических группировок, российских разведывательных групп и российских спецназовцев. Уже тогда в Иловайске украинским силам противостоял так называемый батальон боевиков "Восток", в составе которого были кадыровцы, участники первой и второй чеченских войн.

К батальону "Донбасс" для освобождения Иловайска затем присоединились и другие добровольческие батальоны, среди которых "Миротворец", "Свитязь", "Херсон".

"Иловайск - это рубикон. Рубикон перехода между началом и завершением АТО и началом настоящей войны", - сказал один из бойцов во время выступления.

Бойцы вспоминали, что в те дни стало известно о взятии в плен 10 российских десантников - членов разведывательной группы.

"Стало известно нам всем, бойцам, что это не просто группа, а это передовая группа, за которой следуют батальонно-тактические группы для окружение нашей военной группировки. Я не знаю такого бойца, такого воина, который находился в Иловайске, и не знал о том, что нас окружают именно российские войска", - сказал один из участников битвы за Иловайск.

Бойцы также сообщили, что с 24 августа 2014 года бомбежки той части Иловайска, где они находились, происходили круглосуточно, и днем, и ночью, из всех видов тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии, в результате которой, только по официальным данным, погибли 366 украинских бойцов, является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

В ГПУ заявили, что в день самого масштабного вторжения в Украину в ночь на 24 августа 2014 года во время Иловайской трагедии оккупационные силы вооруженных сил РФ составляли 3,5 тыс. человек.

Также, по мнению следователей, среди других факторов трагедии - дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства. Генштаб ВСУ заверяет, что приложит все усилия для наказания организаторов и исполнителей Иловайской трагедии.