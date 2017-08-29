Сегодня исполняется третья годовщина выхода украинских бойцов из "Иловайского котла" (видео)

29 августа 2014 года, ровно 3 года назад, украинские военные начали выход из окружения под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепление. Однако, по словам бойцов, нужная подмога так и не поступила.

Батальоны украинских бойцов пытались взять Иловайск под свой контроль две с половиной недели, однако им это так и не удалось. Украинским солдатам удалось прорваться в Иловайск 18 августа 2014 года после кровопролитных боев. 19 августа бойцы даже подняли в городе украинский флаг.

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24 августа после нанесения ударов с территории России, 5-й батальон территориальной обороны, который выполнял задачи по прикрытию государственной границы на рубеже Кутейниково – Мокроеланчик, самовольно оставил свои позиции, заявив о возвращении к месту постоянной дислокации в Ивано-Франковской области, в 1000 км от района ведения боевых действий. Российские войска воспользовались "пробелом" в госгранице и вторглись в Украину. В СБУ заявили о том, что доказанным фактом является присутствие в Иловайске 3500 военных вооруженных сил Российской Федерации. В это же время несколько батальонов ВСУ самовольно отступили с позиций вблизи Иловайска. В окружении оказались 1400-1700 украинских бойцов.

Российской стороной был обсужден маршрут выхода украинских войск «зеленым коридором» двумя колоннами. По договоренности, сначала украинские армейцы должны были идти с оружием, затем российское командование изменило условия – выход украинских подразделений должен осуществляться без оружия, боеприпасов, боевой и другой техники. В итоге российское командование подтвердило выход сил АТО с зачехленным вооружением. За это время подразделения вооруженных сил Российской Федерации заняли выгодные позиции, и прицельно расстреляли колонны украинских войск, которые выходили из Иловайска.

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По данным Генштаба ВСУ, в "Иловайскому котле" погибли 366 украинских военнослужащих, 429 воинов получили ранения, еще 300 человек попали в плен. В то же время, по данным депутата ВР Антона Геращенко, под Иловайском погибли более тысячи человек. Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что погибли более тысячи украинских военных. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что информация о тысяче погибших является недостоверной.