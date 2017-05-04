Обострение в АТО: боевики били из БМП и "Градов", 9 военных получили ранения

Сутки в районе проведения АТО прошли напряженно. Российско-террористические войска за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских войск. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Девять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

На Донецком направлении, огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки.

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«82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и пулеметы крупных калибров враг применял по позициям вблизи населенного пункта Пески, а по опорных пунктах вблизи Луганского – 120-миллиметровые минометы и вооружение БМП», - говорится в сообщении.

По защитникам Каменки противник стрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитниках шахты «Бутовка» – с 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг вел огонь по опорных пунктах неподалеку Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

В штабе отметили, что на Приморском направлении, артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям рядом Водяного.

«Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорных пунктах рядом Павлополя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а из переносной реактивной системы Град «Партизан», минометов калибра 82 мм, вооружение БМП враг стрелял по защитниках Широкино. Из минометов калибра 82-мм противник бил по позициям возле Красногоровки, а по опорных пунктах вблизи Марьинки – из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки активизировались вражеские снайперы», - говорится в сообщении штаба.

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На Луганском направлении из минометов 120-мм калибра накрывал позиции вблизи Крымского, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы крупных калибров применял вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки российско-оккупационные подразделения обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого – из автоматических гранатометов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг вел огонь по позициям возле Станицы Луганской и Лобачевого. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.

Как сообщал УНИАН ранее, трое украинских военных, спасая своего раненого сослуживца, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план, и от ранений он скончался на месте.