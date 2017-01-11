Захват боевиками медсестры в Донецке: в Нацгвардии заявили, что она не была военнослужащей

Как рассказали в Национальной гвардии, медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не прибыла на работу. Кроме того, приняты меры по его розыску оказались безрезультатными.

"08.01.2017 года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г. Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР", - говорится в сообщении НГУ.

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Также отмечается, что задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины, а работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части.

"Доступа к государственной тайне по характеру исполнения своих обязанностей у нее не было. Гражданка уволена в связи с нарушением требований прохождения службы", - заявили в Нацгвардии.

Ранее в полку "Азов" заявили, что в оккупированном Донецке задержан боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057).