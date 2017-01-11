В оккупированном Донецке боевики схватили бойца Нацгвардии

Об этом сообщили в пресс-службе полка "Азов".

Отмечается, что задержанная российским агрессором женщина является медиком Нацгвардии и, как стало известно, уехала на оккупированную территорию "по личным делам".

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"Нет никакой гарантии, что эта женщина не раскрыла врагу служебных и даже военных тайн, вследствие чего критически не подорвала боевую готовность целого подразделения", - говорится в сообщении.