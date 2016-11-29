Украинские хакеры взломали электронные ящики российских военных на Донбассе (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер-расследователь Михаил Кузнецов.

"Хактивистам удалось получить доступ к почтовым адресам 13 региональных отделений так называемой военной комендатуры "ДНР". В течение полугода данные из этих ящиков оперативно передавались для анализа волонтерам-разведчикам InformNapalm, сотрудникам центра "Миротворец", СБУ и ССО", - говорится в сообщении.

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В результате операции удалось идентифицировать личный состав всех региональных отделений; тип и количество техники, а также вооружения, которым располагает данное воинское подразделение; наемников и кадровых российских военнослужащих, которые значились в отчетах по нарушителям; установить маршруты передвижения патрулей военной комендатуры; маршруты прохождения колонн военной техники по оккупированным территориям Донецкой области; позиции секретов в местах прохождения воинских колонн; точную дислокацию подразделений российских оккупационных войск.